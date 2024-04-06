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Ильюшенко Николай Васильевич

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.07.1880 ст.

Дата смерти

31.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880 ст.

Отец: Ильюшенко Василий Васильевич

Мать: Ильюшенко Прасковья Кузьминична

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Крещение
27.07.1880 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Дочь: Ильюшенко Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.

Дочь: Бродилова (Ильюшенко) Полина (Пелагея) Николаевна

Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №40 октябрь 7(12) 1902 Язно-Пятницкой церкви. Восприемники деревни Блинова крестьянин Иоанн Анисимов и деревни Скриплива крестьянина Косьмы Тарасова жена Пелагея Павлова.
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.

Сын: Ильюшенко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.

Сын: Ильюшенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.

Дочь: Ильюшенко Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1911 ст.

Дочь: Ильюшенко Фёкла Николаевна

Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.

Дочь: Ильюшенко Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
31.07.1965
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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