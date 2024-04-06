Ильюшенко Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1880 ст.
Дата смерти31.07.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880 ст.
Крещение
27.07.1880 ст.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Дочь: Ильюшенко Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Дочь: Бродилова (Ильюшенко) Полина (Пелагея) Николаевна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна
Запись №40 октябрь 7(12) 1902 Язно-Пятницкой церкви. Восприемники деревни Блинова крестьянин Иоанн Анисимов и деревни Скриплива крестьянина Косьмы Тарасова жена Пелагея Павлова.
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.
Сын: Ильюшенко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна
Рождение ребёнка
22.09.1908 ст.
Сын: Ильюшенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.
Дочь: Ильюшенко Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна
Рождение ребёнка
19.09.1911 ст.
Дочь: Ильюшенко Фёкла Николаевна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.
Дочь: Ильюшенко Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Громова) Зиновья Дементьевна
Смерть
31.07.1965