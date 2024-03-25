Худоярова (Ильюшенко) Фёкла Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Паршенкова (Худоярова) Домна Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Сын: Худояров Фёдор Игнатьевич
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Дочь: Худоярова Маланья Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Дочь: Худоярова Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Дочь: Худоярова Матрёна Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Сын: Худояров Прохор Игнатьевич
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Дочь: Худоярова Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Сын: Худояров Фёдор Игнатьевич
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Дочь: Худоярова Софья Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Дочь: Тарасова (Худоярова) Матрёна Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич
Дочь: Худоярова Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич