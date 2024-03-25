Худоярова (Ильюшенко) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудоярова (Ильюшенко) Фёкла Васильевна

Худоярова (Ильюшенко) Фёкла Васильевна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.09.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1871 ст.

Отец: Ильюшенко Василий Васильевич

Мать: Ильюшенко Прасковья Кузьминична

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Худояров Игнат Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Дочь: Паршенкова (Худоярова) Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.

Сын: Худояров Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1895 ст.

Дочь: Худоярова Маланья Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1897 ст.

Дочь: Худоярова Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.

Дочь: Худоярова Матрёна Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1901 ст.

Сын: Худояров Прохор Игнатьевич

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1904 ст.

Дочь: Худоярова Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1906 ст.

Сын: Худояров Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.

Дочь: Худоярова Софья Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1910 ст.

Дочь: Тарасова (Худоярова) Матрёна Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.

Дочь: Худоярова Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Худояров Игнат Васильевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.