Паршенкова (Худоярова) Домна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршенкова (Худоярова) Домна Игнатьевна

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Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.01.1891 ст.

Дата смерти

16.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1891 ст.

Отец: Худояров Игнат Васильевич

Мать: Худоярова Фёкла Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
29.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1913 ст.

Муж: Паршенков Ананий Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1914 ст.

Дочь: Логунова Анастасия Ананьевна

Отец ребёнка: Паршенков Ананий Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1921

Сын: Паршенков Михаил Ананьевич

Отец ребёнка: Паршенков Ананий Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Паршенков Александр Ананьевич

Отец ребёнка: Паршенков Ананий Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.06.1976
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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