Паршенкова (Худоярова) Домна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1891 ст.
Дата смерти16.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1891 ст.
Крещение
29.01.1891 ст.
Бракосочетание
30.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
11.04.1914 ст.
Дочь: Логунова Анастасия Ананьевна
Отец ребёнка: Паршенков Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1921
Сын: Паршенков Михаил Ананьевич
Отец ребёнка: Паршенков Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Паршенков Александр Ананьевич
Отец ребёнка: Паршенков Ананий Васильевич
Смерть
16.06.1976