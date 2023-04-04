(Васильева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1817
Отец ребёнка: Михин Иван Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1823
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван Егорович
Рождение ребёнка
02.10.1825
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван Егорович
Рождение ребёнка
15.11.1830
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван Егорович
Рождение ребёнка
18.11.1833
Отец ребёнка: Михин Иван Егорович
Рождение ребёнка
02.08.1836
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1839
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно