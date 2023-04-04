(Васильева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Анна

(Васильева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1817

Сын: Михин Харитон Иванович

Отец ребёнка: Михин Иван Егорович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1823

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван Егорович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1825

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван Егорович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.11.1830

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван Егорович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.11.1833

Сын: Михин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Михин Иван Егорович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван Егорович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1839

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван Егорович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close