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Михин Григорий Иванович

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.11.1833

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1833

Отец: Михин Иван Егорович

Мать: Анна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Михин Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1863

Сын: Михин Кондрат Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1869

Сын: Михин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Михин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1906
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