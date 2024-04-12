Михин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.11.1833
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1833
Отец: Михин Иван Егорович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михин Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Михин Кондрат Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1869
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Михин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1906