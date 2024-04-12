Михин Харитон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Харитон Иванович

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.09.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1817

Отец: Михин Иван Егорович

Мать: Анна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Михин Филипп Харитонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Михин Иван Харитонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Михин Василий Харитонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1856

Сын: Михин Семен Харитонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Михин Павел Харитонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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