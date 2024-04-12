Михин Харитон Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1817
Отец: Михин Иван Егорович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михин Василий Харитонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно