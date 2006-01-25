Сорочкин Израиль Хацкельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1924
Дата смерти25.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
22.08.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1535101007
Бракосочетание
После ?.08.1956
Смерть
25.01.2006