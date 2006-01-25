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Сорочкин Израиль Хацкельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1924

Дата смерти

25.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924

Отец: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович

Мать: Сорочкина (Вихман) Рися (Раиса) Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорочкина (Гендлер) Вера Исаковна

Военная награда
22.08.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1535101007
Бракосочетание
После ?.08.1956

Жена: Сорочкина (Поберезовская) Анна Абрамовна

Смерть
25.01.2006

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