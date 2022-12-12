Сорочкина (Вихман) Рися (Раиса) Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1923
Сын: Сорочкин Абрам Хацкельевич
Отец ребёнка: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович
Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.11.1924
Сын: Сорочкин Израиль Хацкельевич
Отец ребёнка: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович
Рождение ребёнка
26.03.1927
Дочь: Маньковецкая Евдокия Хаацкельевна
Отец ребёнка: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944