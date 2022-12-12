Сорочкина (Вихман) Рися (Раиса) Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорочкина (Вихман) Рися (Раиса) Исаковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Сорочкин Абрам Хацкельевич

Отец ребёнка: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.11.1924

Сын: Сорочкин Израиль Хацкельевич

Отец ребёнка: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович

Рождение ребёнка
26.03.1927

Дочь: Маньковецкая Евдокия Хаацкельевна

Отец ребёнка: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович

Смерть
1944
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