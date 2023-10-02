Белов Василий Устинов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Белова) Степанида Васильева
Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Белова) Настасья Васильева
Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Белова) Маланья Васильева
Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева
Смерть
Неизвестно