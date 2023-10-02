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Белов Василий Устинов

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Белов Устин Никитин

Мать: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Белова) Степанида Васильева

Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Белова) Настасья Васильева

Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Белов Еремий Васильев

Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Белова) Маланья Васильева

Мать ребёнка: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева

Смерть
Неизвестно

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