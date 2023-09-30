Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева
Место рожденияД. Половинная
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Белова) Степанида Васильева
Отец ребёнка: Белов Василий Устинов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Белова) Настасья Васильева
Отец ребёнка: Белов Василий Устинов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Белов Василий Устинов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Белова) Маланья Васильева
Отец ребёнка: Белов Василий Устинов
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область