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Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева

Место рождения

Д. Половинная

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Мать: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Белова) Степанида Васильева

Отец ребёнка: Белов Василий Устинов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Белова) Настасья Васильева

Отец ребёнка: Белов Василий Устинов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Белов Еремий Васильев

Отец ребёнка: Белов Василий Устинов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Белова) Маланья Васильева

Отец ребёнка: Белов Василий Устинов

Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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