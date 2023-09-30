Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева
Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Юхов Петр Леонтьев
Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Юхова) Апросинья Леонтьева
Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев
Смерть
После 1766