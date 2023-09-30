Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1766

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева

Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Юхов Петр Леонтьев

Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Юхова) Апросинья Леонтьева

Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
После 1766
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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