Вьюхов Леонтий Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева
Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Юхов Петр Леонтьев
Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Юхова) Апросинья Леонтьева
Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева
Смерть
1819