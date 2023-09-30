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Вьюхов Леонтий Игнатьев

Место рождения

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?

Мать: Юхова Акулина Никифорова

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Белова (Вьюхова) Марфа Леонтьева

Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Юхов Петр Леонтьев

Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Юхова) Апросинья Леонтьева

Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Мать ребёнка: Юхова (Лошкина) Марфа Яковлева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1819
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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