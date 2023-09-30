Белов Устин Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Устин Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1793 г.р.
1801 г.р.
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Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Белых Никита Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Белов Родион Устинов

Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Белов Василий Устинов

Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1852

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