Белов Устин Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Белых Никита Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Белов Родион Устинов
Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1852