Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
1801 г.р.
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ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булдаков Григорий Тимофеев

Мать: Булдакова Акулина Афонасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Устин Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Устин Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Белов Родион Устинов

Отец ребёнка: Белов Устин Никитин

Рождение ребёнка
1801

Сын: Белов Василий Устинов

Отец ребёнка: Белов Устин Никитин

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

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