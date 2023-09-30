Белова (Булдакова) Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Устин Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Устин Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Белов Родион Устинов
Отец ребёнка: Белов Устин Никитин
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Белов Устин Никитин
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область