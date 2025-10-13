(Новикова) Александра Ивановна 27.12.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Новикова) Александра Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 27.12.1874 ст., Сертякино, Подольск, Московская область

умерла После 1957, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Новиков (Новосёлов) Иван Семёнович13.04.1838 ст. г.р.
Мать
Новикова (Спиридонова) Татьяна Никифоровна24.12.1846 ст. г.р.
Супруги
Иван ВасильевичОколо 1867 ст. г.р.
Дети
Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович01.04.1893 ст. г.р.
Романова Прасковья (Параскева) Ивановна28.09.1896 ст. г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874 ст.

Отец: Новиков (Новосёлов) Иван Семёнович

Мать: Новикова (Спиридонова) Татьяна Никифоровна

Сертякино, Подольск, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/1c275a78-6c4b-4114-843b-9e2ddd8136e9/265

Крещение
28.12.1874 ст.
Сертякино, Подольск, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/1c275a78-6c4b-4114-843b-9e2ddd8136e9/265 Восприемники: города Звенигорода купеческий сын Пётр Никифоров и купеческая жена Анна Николаева (Спиридонова?).

Бракосочетание
10.05.1892 ст.

Муж: Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода Поручители по жениху: Московский Цеховой Павел Васильев Орлов и Ярославской губернии, Угличского уезда деревни Дерягиной крестьянин Константин Александров Смирновъ; по невесте: Дворянин Василий Константинов Петров и Ростовский мещанин Николай Александров Кононов. https://yandex.ru/archive/catalog/97bde82b-8122-43eb-b1c8-7c45e7043140/111?center=1226+1931

Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.

Сын: Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/65a6c1f5-e3d1-4f6e-ad62-40fa300b6d56/407?center=1121+3001

Рождение ребёнка
28.09.1896 ст.

Дочь: Романова Прасковья (Параскева) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/199?center=1166+2444

Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода В доме Григорьева https://yandex.ru/archive/catalog/95e47877-c02f-4a2c-a379-32ab92d8099f/229?center=1116+1972

Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода В доме Лазарева https://yandex.ru/archive/catalog/48edd731-7ba2-41b1-b60a-937bb1cb8759/420?center=1279+2012 https://yandex.ru/archive/catalog/478d127a-0786-4f66-8e31-c8191c5136cb/437?center=1267+1922 Согласно записи в записной книжке Л.П. Калишевой, дата рождения 19.07.1911.

Смерть
После 1957
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.