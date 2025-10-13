(Новикова) Александра Ивановна
женский, родилась 27.12.1874 ст., Сертякино, Подольск, Московская область
умерла После 1957, Москва, город федерального значения Москва
ОтецНовиков (Новосёлов) Иван Семёнович13.04.1838 ст. г.р.
МатьНовикова (Спиридонова) Татьяна Никифоровна24.12.1846 ст. г.р.
Супруги
Иван ВасильевичОколо 1867 ст. г.р.
Дети
Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович01.04.1893 ст. г.р.
Романова Прасковья (Параскева) Ивановна28.09.1896 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
27.12.1874 ст.
Сертякино, Подольск, Московская область
Крещение
28.12.1874 ст.
Сертякино, Подольск, Московская область
Бракосочетание
10.05.1892 ст.
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.
Сын: Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1896 ст.
Дочь: Романова Прасковья (Параскева) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
После 1957
https://yandex.ru/archive/catalog/1c275a78-6c4b-4114-843b-9e2ddd8136e9/265