Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1895 г.р.

Дети

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1919 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Иван Васильевич

Мать: Александра Ивановна

Бракосочетание
18.07.1915 ст.

Жена: Васильева Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919 ст.

Сын: Васильев Борис Пантелеевич

Мать ребёнка: Васильева Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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