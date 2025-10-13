Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович
мужской, родился 01.04.1893 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
ОтецИван ВасильевичОколо 1867 ст. г.р.
Мать(Новикова) Александра Ивановна27.12.1874 ст. г.р.
Супруги
Васильева (Руднева) Клавдия АлексеевнаОколо 1895 ст. г.р.
Дети
Васильев Борис Пантелеевич1919 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893 ст.
Отец: Иван Васильевич
Восприемник
03.07.1911 ст.
Бракосочетание
18.07.1915 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1916 ст.
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Рождение ребёнка
1919 ст.
Сын: Васильев Борис Пантелеевич
Мать ребёнка: Васильева (Руднева) Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.05.1924
Рождение ребёнка
1926
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/65a6c1f5-e3d1-4f6e-ad62-40fa300b6d56/407?center=1121+3001