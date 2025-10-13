Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович 01.04.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 01.04.1893 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Иван ВасильевичОколо 1867 ст. г.р.
Мать
(Новикова) Александра Ивановна27.12.1874 ст. г.р.
Супруги
Васильева (Руднева) Клавдия АлексеевнаОколо 1895 ст. г.р.
Дети
Васильев Борис Пантелеевич1919 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893 ст.

Отец: Иван Васильевич

Мать: (Новикова) Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/65a6c1f5-e3d1-4f6e-ad62-40fa300b6d56/407?center=1121+3001

Восприемник
03.07.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва

У сестры Нарышкиной (Васильевой) Анны Ивановны

Бракосочетание
18.07.1915 ст.

Жена: Васильева (Руднева) Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

В доме Лазарева https://yandex.ru/archive/catalog/4ad42bd8-e741-42ad-835a-d330c3aabf39/113?center=1151+2444 https://yandex.ru/archive/catalog/bfd4bd38-7fd2-454d-a91c-86002c1cba51/562?center=1317+1691

Рождение ребёнка
07.11.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Руднева) Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919 ст.

Сын: Васильев Борис Пантелеевич

Мать ребёнка: Васильева (Руднева) Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
31.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Руднева) Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Руднева) Клавдия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

По рассказам Л.П. Калишевой (дочери), умер от туберкулёза примерно в 30-е годы ХХ века через год после участия в автопробеге по пустыне. Предположительно это был автопробег по пустыне Каракумы в 1933 году. Был похоронен на Дорогомиловском кладбище, после закрытия и сноса этого кладбища перезахоронить не смогли.

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