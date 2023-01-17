Васильев Пантелей (Пантелеймон) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Иван Васильевич
Мать: Александра Ивановна
Бракосочетание
18.07.1915 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1916 ст.
Рождение ребёнка
1919 ст.
Сын: Васильев Борис Пантелеевич
Мать ребёнка: Васильева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.05.1924
Рождение ребёнка
1926
Смерть
Неизвестно
По рассказам Л.П. Калишевой (дочери), умер от туберкулёза примерно в 30-е годы ХХ века через год после участия в автопробеге по пустыне. Предположительно это был автопробег по пустыне Каракумы в 1933 ... Показать все