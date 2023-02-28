Нарышкина (Васильева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.06.1911 ст.
Отец: Иван Васильевич
Мать: Александра Ивановна
Согласно записи в записной книжке Л.П. Калишевой, дата рождения 19.07.1911.
Крещение
03.07.1911 ст.
Восприемники: Мещанин Мясницкой слободы Пантелей (Пантелеймон) Иванович (Иванов) - брат и Тверской губернии Калязинского уезда деревни Бабики (?) крестьянка девица Анна Андреева Лакова.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нарышкин Иван
Смерть
Неизвестно