Нарышкина (Васильева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Васильева) Анна Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.06.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1911 ст.

Отец: Иван Васильевич

Мать: Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Согласно записи в записной книжке Л.П. Калишевой, дата рождения 19.07.1911.
Крещение
03.07.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Мещанин Мясницкой слободы Пантелей (Пантелеймон) Иванович (Иванов) - брат и Тверской губернии Калязинского уезда деревни Бабики (?) крестьянка девица Анна Андреева Лакова.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Иван

Смерть
Неизвестно
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