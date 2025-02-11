Максакова (Горбунова) Ирина Николаевна
женский, родилась 02.08.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 1962, Самара, Самара, Самарская область
ОтецГорбунов Николай Андроникович27.11.1863 г.р.
МатьГорбунова (Гущина) Анастасия Ефимовна28.10.1865 г.р.
Супруги
Максаков Василий Иванович1889 г.р.
Дети
Боженко (Максакова) Агрипина Васильевна28.05.1912 г.р.
Лучкина (Максакова) Евгения Васильевна26.12.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1912
Дочь: Боженко (Максакова) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Лучкина (Максакова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Максаков Василий Иванович
Смерть
1962
Самара, Самара, Самарская область