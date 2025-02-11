Максакова (Горбунова) Ирина Николаевна 02.08.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Максакова (Горбунова) Ирина Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.08.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 1962, Самара, Самара, Самарская область

Отец
Горбунов Николай Андроникович27.11.1863 г.р.
Мать
Горбунова (Гущина) Анастасия Ефимовна28.10.1865 г.р.
Супруги
Максаков Василий Иванович1889 г.р.
Дети
Боженко (Максакова) Агрипина Васильевна28.05.1912 г.р.
Лучкина (Максакова) Евгения Васильевна26.12.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889

Отец: Горбунов Николай Андроникович

Мать: Горбунова (Гущина) Анастасия Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1912

Дочь: Боженко (Максакова) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Лучкина (Максакова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Максаков Василий Иванович

Смерть
1962
Самара, Самара, Самарская область

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