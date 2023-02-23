Максаков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максаков Василий Иванович

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Место рождения

Рождествено, 443541, Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, 443541, Россия
Рождение ребёнка
28.05.1912

Дочь: Боженко Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Максакова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Лучкина Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Максакова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Ирина Николаевна

Смерть
1962
Самара, Россия
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