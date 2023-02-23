Максаков Василий Иванович
Место рожденияРождествено, 443541, Россия
Дата рождения1889
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождествено, 443541, Россия
Рождение ребёнка
28.05.1912
Дочь: Боженко Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Максакова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Лучкина Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Максакова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Самара, Россия