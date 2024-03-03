Афанаскина Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сусоева (Афанаскина) Татьяна Флоровна

Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1906

Сын: Афанаскин Иван Флорович

Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.02.1911

Дочь: (Афанаскина) Евдокия Флоровна

Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
12.02.1914

Сын: Афанаскин Григорий Флорович

Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Афанаскин Семен Флорович

Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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