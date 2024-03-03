Афанаскина Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сусоева (Афанаскина) Татьяна Флоровна
Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1906
Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович
Рождение ребёнка
28.02.1911
Дочь: (Афанаскина) Евдокия Флоровна
Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
12.02.1914
Сын: Афанаскин Григорий Флорович
Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович
Рождение ребёнка
15.04.1918
Отец ребёнка: Афанаскин Флор Ефимович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно