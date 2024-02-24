Сусоева (Афанаскина) Татьяна Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусоева (Афанаскина) Татьяна Флоровна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Афанаскин Флор Ефимович

Мать: Афанаскина Екатерина Иосифовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Бракосочетание
12.05.1917

Муж: Сусоев Сергей Борисович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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