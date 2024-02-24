Сусоева (Афанаскина) Татьяна Флоровна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1896
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Бракосочетание
12.05.1917
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно