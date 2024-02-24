Афанаскин Григорий Флорович
Место рождения
Дата рождения12.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1914
Военная служба
С 15.04.1936 по 21.12.1946
Данные с сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer5012186/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D589ee46e26c82341eeeb55ac035f1400b3573f3600cdbc1aa8742... Показать все
Смерть
Неизвестно