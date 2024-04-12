Некрасов Емельян Анисимович
Место рождения
Дата рождения11.07.1735
Дата смерти17.05.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1735
Рождение ребёнка
24.07.1760
Сын: Некрасов Борис Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова
Рождение ребёнка
18.06.1767
Сын: Некрасов Леонтий Емельянов
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова
Рождение ребёнка
04.08.1771
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1800
Причина смерти: горячкою