Некрасов Емельян Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Емельян Анисимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.07.1735

Дата смерти

17.05.1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1735

Отец: Некрасов Анисим Иванов

Мать: Некрасова Варвара Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1760

Сын: Некрасов Борис Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Некрасов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1767

Сын: Некрасов Леонтий Емельянов

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1771

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрена Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.05.1800
Причина смерти: горячкою
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