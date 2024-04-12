Некрасов Борис Емельянович
Место рождения
Дата рождения24.07.1760
Дата смерти26.08.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1760
Рождение ребёнка
17.12.1781
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
12.01.1783
Дочь: Татьяна Борисова
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Некрасова Пелагея Борисова
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1833