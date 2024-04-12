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Некрасов Борис Емельянович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.07.1760

Дата смерти

26.08.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1760

Отец: Некрасов Емельян Анисимович

Мать: Некрасова Матрена Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1781

Сын: Некрасов Данила Борисов

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1783

Дочь: Татьяна Борисова

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Некрасов Иван Борисов

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Некрасова Пелагея Борисова

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ирина Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.08.1833
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