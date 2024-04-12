Некрасов Иван Борисов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти14.10.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
09.11.1814
Жена: Некрасова Марфа Егорова
вдова
Рождение ребёнка
19.08.1815
Дочь: Некрасова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
23.09.1817
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
11.10.1822
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1844
Причина смерти: водянкою