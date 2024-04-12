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Некрасов Иван Борисов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

14.10.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Некрасов Борис Емельянович

Мать: Некрасова Ирина Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1814

Жена: Некрасова Марфа Егорова

вдова
Рождение ребёнка
19.08.1815

Дочь: Некрасова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1817

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1822

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.10.1844
Причина смерти: водянкою
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