Некрасова (-) Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Ирина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

28.07.1832

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1781

Сын: Некрасов Данила Борисов

Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1783

Дочь: Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Некрасов Иван Борисов

Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Некрасова Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Борис Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьякона
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.07.1832