Некрасова (-) Ирина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти28.07.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1781
Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович
Рождение ребёнка
12.01.1783
Дочь: Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Некрасова Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Некрасов Борис Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьякона
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1832