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Некрасов Иван Емельянов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

05.04.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Некрасов Емельян Анисимович

Мать: Некрасова Матрена Маркова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1786

Сын: Некрасов Николай Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1789

Сын: Некрасов Николай Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1791

Дочь: Некрасова Наталья (Марфа) Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Фекла Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.04.1816