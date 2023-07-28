Некрасов Иван Емельянов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти05.04.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
06.12.1786
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова
Рождение ребёнка
09.05.1789
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова
Рождение ребёнка
26.08.1791
Дочь: Некрасова Наталья (Марфа) Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1816