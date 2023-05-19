Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Некрасов Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
02.03.1819
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Васильева
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно