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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Некрасов Иван Емельянов

Мать: Некрасова Фекла Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1819

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Васильева

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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