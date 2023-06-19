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Некрасова (-) Евдокия Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

30.07.1821

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1819

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Иванов

Смерть
30.07.1821
Причина смерти: чахоткою