Некрасова (-) Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти30.07.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.03.1819
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Иван Иванов
Смерть
30.07.1821
Причина смерти: чахоткою