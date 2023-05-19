Некрасов Анисим Иванов
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти08.01.1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Некрасов Иван Федотов
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Праскева Анисимова
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
11.07.1735
Сын: Некрасов Емельян Анисимович
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1772