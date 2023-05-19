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Некрасов Анисим Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

08.01.1772

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Некрасов Иван Федотов

Мать: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Праскева Анисимова

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1735

Сын: Некрасов Емельян Анисимович

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Варвара Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.01.1772
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