Голыгин Тихон Васильевич
Место рожденияд. Лычной Починок Пронинской волости
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна
д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
Неизвестно