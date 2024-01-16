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Голыгин Тихон Васильевич

Место рождения

д. Лычной Починок Пронинской волости

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Голыгин Василий Кузьмич

Мать: Голыгина Секлитикия Григорьевна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1828

Сын: Голыгин Егор Тихонович

Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831

Сын: Голыгин Аким Тихонович

Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1836

Сын: Голыгин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Голыгина Евдокия Мироновна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Евдокия Мироновна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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