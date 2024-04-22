Голыгин Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Голыгин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1799
Сын: Голыгин Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно