Голыгин Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолыгин Василий Кузьмич

Голыгин Василий Кузьмич

Место рождения

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Голыгин Кузьма Герасимович

Мать: Голыгина Мария Петровна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Голыгин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1793

Сын: Голыгин Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1799

Сын: Голыгин Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Голыгина Секлитикия Григорьевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Секлитикия Григорьевна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close