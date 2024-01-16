Голыгина Секлитикия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Голыгин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1799
Сын: Голыгин Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно