Голыгина Секлитикия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Секлитикия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Голыгин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1793

Сын: Голыгин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1799

Сын: Голыгин Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Голыгин Василий Кузьмич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Василий Кузьмич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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