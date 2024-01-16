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Голыгин Аким Тихонович

Место рождения

д. Лычной Починок Пронинской волости

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Голыгин Тихон Васильевич

Мать: Голыгина Евдокия Мироновна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1863

Сын: Голыгин Александр Акимович

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1865

Сын: Голыгин Тихон Акимович

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1867

Сын: Голыгин Фёдор Акимович

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
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