Голыгин Аким Тихонович
Место рожденияд. Лычной Починок Пронинской волости
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1863
Сын: Голыгин Александр Акимович
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно