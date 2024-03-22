Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Васильевич

Андрей Васильевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Между 1748 и 1749 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Василий Андреевич

Мать: Ульяна Алексеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Елисей Андреевич

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Евфимия Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Ивановна

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close