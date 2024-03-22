Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Василий Андреевич
Мать: Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Елисей Андреевич
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Евфимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Ивановна
Смерть
После 1825