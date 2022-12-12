деревня Новая, деревня Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Новая

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3174Троицкий-Нозменский, пог.при рч. Нозме.60404911Церковь православная 1.
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Вологодская губерния, Тотемский уезд
9090Новая (Новая Деревня), д. каз.при р. Нозме.152102367990
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9091Троицкий-Ноземский, пог.при р. Нозме.152102499Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость
1520. Новая, деревня бывшая государственная, при речке Нозме, дворов 31, жителей 186, 2 лвк

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
8987НовоеШихминское.Троицкийбывшие государственные1601850113124

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
36727Новаядеревня59°18'с.ш.40°46'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19632420171д Новаядеревня
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