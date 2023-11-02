Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Алексеевна

Ульяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреевич

Смерть
После 1807
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close