Ульяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреевич
Смерть
После 1807