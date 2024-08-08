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Кузнецов Пётр Егорович

Место рождения

с.Баратаевка Ульяновская обл.

Дата рождения

06.06.1906

Дата смерти

19.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906

Отец: Кузнецов Егор Андреевич

Мать: Кузнецова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
13.02.1928

Дочь: Мельцер (Кузнецова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
02.06.1933

Дочь: Чернова (Кузнецова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Кузнецов Александр Петрович

Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
18.05.1947

Дочь: Ротова (Кузнецова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна

Смерть
19.02.1950
Похороны
Неизвестно

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