Кузнецов Пётр Егорович
Место рожденияс.Баратаевка Ульяновская обл.
Дата рождения06.06.1906
Дата смерти19.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1928
Дочь: Мельцер (Кузнецова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.06.1933
Дочь: Чернова (Кузнецова) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Кузнецов Александр Петрович
Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.05.1947
Дочь: Ротова (Кузнецова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна
Смерть
19.02.1950
Похороны
Неизвестно