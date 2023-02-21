Кузнецов Егор Андреевич
Место рожденияс.Баратаевка Ульяновская обл.
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Кузнецов Александр Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
06.06.1906
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Смерть
1928
Ульяновск