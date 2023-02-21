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Кузнецов Егор Андреевич

Место рождения

с.Баратаевка Ульяновская обл.

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Кузнецов Степан Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Кузнецов Александр Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Рождение ребёнка
06.06.1906

Сын: Кузнецов Пётр Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Смерть
1928
Ульяновск
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