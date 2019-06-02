Кузнецов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.02.1937

Дата смерти

02.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937

Отец: Кузнецов Пётр Егорович

Мать: Кузнецова Мария Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
12.11.1962

Сын: Кузнецов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Галина Петровна

Россия
Рождение ребёнка
01.04.1967

Дочь: Пахалина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Галина Петровна

Ульяновск
Смерть
02.06.2019
г. Ульяновск
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска
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