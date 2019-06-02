Кузнецов Александр Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.02.1937
Дата смерти02.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937
Россия
Рождение ребёнка
12.11.1962
Сын: Кузнецов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Галина Петровна
Россия
Рождение ребёнка
01.04.1967
Дочь: Пахалина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Галина Петровна
Ульяновск
Смерть
02.06.2019
г. Ульяновск
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска