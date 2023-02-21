Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна

Место рождения

с.Баратаевка Ульяновская обл.

Дата рождения

11.10.1909

Дата смерти

15.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1909

Отец: Данилин Григорий Иванович

Мать: Данилина Елизавета Ивановна

с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1928

Дочь: Мельцер Галина Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович

с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
02.06.1933

Дочь: Чернова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович

с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Кузнецов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович

Россия
Рождение ребёнка
18.05.1947

Дочь: Ротова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович

с.Баратаевка Ульяновская обл.
Смерть
15.06.1983
г. Ульяновск
Похороны
Неизвестно
Ишеевское кладбище
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