Кузнецова (Данилина) Мария Григорьевна
Место рожденияс.Баратаевка Ульяновская обл.
Дата рождения11.10.1909
Дата смерти15.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1909
с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1928
Дочь: Мельцер Галина Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович
с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
02.06.1933
Дочь: Чернова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович
с.Баратаевка Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Кузнецов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович
Россия
Рождение ребёнка
18.05.1947
Дочь: Ротова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Пётр Егорович
с.Баратаевка Ульяновская обл.
Смерть
15.06.1983
г. Ульяновск
Похороны
Неизвестно
Ишеевское кладбище