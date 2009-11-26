Кузнецова Носонова (Шарова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Носонова (Шарова) Галина Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

26.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: Носонов Петр Яковлевич

Мать: Носонова (Шарова) Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.11.1962

Сын: Кузнецов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1967

Дочь: Пахалина (Кузнецова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Смерть
26.11.2009

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