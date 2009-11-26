Кузнецова Носонова (Шарова) Галина Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти26.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1962
Сын: Кузнецов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1967
Дочь: Пахалина (Кузнецова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Смерть
26.11.2009