Аксинья Терентьева
женский, родилась 1829
умерла Неизвестно
Супруги
Алексей Степанов1834 г.р.
Дети
Авдотья Алексеева1854 г.р.
Агафон Алексеев1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Агафон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно