Аксинья Терентьева 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Терентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829

умерла Неизвестно

Супруги
Алексей Степанов1834 г.р.
Дети
Авдотья Алексеева1854 г.р.
Агафон Алексеев1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Агафон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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