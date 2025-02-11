Агафон Алексеев 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафон Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1856, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья Терентьева1829 г.р.
Отец
Алексей Степанов1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Алексей Степанов

Мать: Аксинья Терентьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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