Авдотья Алексеева 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Аксинья Терентьева1829 г.р.
Отец
Алексей Степанов1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Алексей Степанов

Мать: Аксинья Терентьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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