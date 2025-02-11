Авдотья Алексеева
женский, родилась 1854, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАксинья Терентьева1829 г.р.
ОтецАлексей Степанов1834 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Алексей Степанов
Мать: Аксинья Терентьева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно