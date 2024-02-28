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Васильев Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954

Отец: Васильев Геннадий Николаевич

Мать: Васильева (Аносова) (Аверина) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Решетова) Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник артиллерии в отставке
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1975

Сын: Васильев Максим Александрович

Мать ребёнка: Васильева (Решетова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1981

Дочь: (Васильева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Васильева (Решетова) Наталья Ивановна

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