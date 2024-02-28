Васильев Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
полковник артиллерии в отставке
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1975
Сын: Васильев Максим Александрович
Мать ребёнка: Васильева (Решетова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1981
Дочь: (Васильева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Васильева (Решетова) Наталья Ивановна