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Васильев Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1927

Дата смерти

16.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927

Отец: Васильев Николай Николаевич

Мать: Васильева (Деженкова) Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Аносова) (Аверина) Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1954

Сын: Васильев Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Васильева (Аносова) (Аверина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1956

Сын: Васильев Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Васильева (Аносова) (Аверина) Анна Николаевна

Смерть
16.03.1984

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