Васильев Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1927
Дата смерти16.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1954
Сын: Васильев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Васильева (Аносова) (Аверина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1956
Сын: Васильев Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Васильева (Аносова) (Аверина) Анна Николаевна
Смерть
16.03.1984