Васильева (Решетова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Решетова) Наталья Ивановна

Место рождения

город Семилуки Воронежской области, Воронежская область

Дата рождения

02.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1952

Отец: Решетов Иван Кузьмич

Мать: Решетова (Егоркина) Галина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Александр Геннадьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1975

Сын: Васильев Максим Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.06.1981

Дочь: (Васильева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Геннадьевич

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