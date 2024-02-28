Васильева (Решетова) Наталья Ивановна
Место рождениягород Семилуки Воронежской области, Воронежская область
Дата рождения02.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1975
Сын: Васильев Максим Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.06.1981
Дочь: (Васильева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Геннадьевич