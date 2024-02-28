Васильев Максим Александрович
Место рождениягород Семилуки Воронежской области, Воронежская область
Дата рождения15.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1975
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.2003
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Васильева Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
24.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юлия Сергеевна
город Москва, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область