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Васильев Максим Александрович

Место рождения

город Семилуки Воронежской области, Воронежская область

Дата рождения

15.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1975

Отец: Васильев Александр Геннадьевич

Мать: Васильева Наталья Ивановна

город Семилуки Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.2003

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Васильева Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
24.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлия Сергеевна

город Москва, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область
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