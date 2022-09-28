Таштимиров Фатих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таштимиров Фатих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1961

Отец: Таштимиров Тимербай

Мать: Таштимирова Минчамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таштимирова Гульсина

Рождение ребёнка
21.03.2007

Сын: Таштимиров Таштимер

Мать ребёнка: Таштимирова Гульсина

Рождение ребёнка
21.03.2007

Сын: Таштимиров Тимербай

Мать ребёнка: Таштимирова Гульсина

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