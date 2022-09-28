Таштимиров Фатих
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1961
Отец: Таштимиров Тимербай
Мать: Таштимирова Минчамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таштимирова Гульсина
Рождение ребёнка
21.03.2007
Сын: Таштимиров Таштимер
Мать ребёнка: Таштимирова Гульсина
Рождение ребёнка
21.03.2007
Сын: Таштимиров Тимербай
Мать ребёнка: Таштимирова Гульсина